Пострадавший от взрыва в Магнитогорске мальчик умер

Полуторагодовалый мальчик, который получил сильные ожоги при пожаре в одном из домов Магнитогорска, не выжил. Он скончался в больнице Челябинска.

Эту информацию порталу Ura.ru подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Да, к сожалению, малыш вчера скончался» — сказала она.

Медики несколько дней боролись за жизнь малыша сначала в Магнитогорске, а потом и в Челябинске. Там он находился в ожоговом центре. По словам врачей, у мальчика были ожоги 95% тела. Они оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщил ГТРК «Южный Урал».

Взрыв в многоквартирном доме Магнитогорска прогремел 26 марта. После этого начался пожар. Огонь охватил квартиры на трех этажах. Жертвами случившегося стали женщины и подросток. Полуторагодовалого малыша из пламени вытащила соседка.

Всего медицинская помощь понадобилась 17 людям. Двух из них, в том числе и ребенка, госпитализировали. Врачи отмечали, что он пострадал больше всех. Ведь мальчик находился в квартире, где произошел взрыв.

Следователи открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям. Мужчину, который принес домой газовый баллон для ремонта, задержали.