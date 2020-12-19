Пострадавший от взрыва кислорода в Астрахани получил легкие ожоги
Инцидент произошел в помещении для хранения кислородных баллонов в областной больнице имени Ничоги. Рабочего госпитализировали.
Мужчина «получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести», сказал РИА «Новости» Спирин.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочий менял кислородный баллон в промасленных перчатках. При контакте с кислородом они воспламенились.
Оборудование, по которому кислород доставляют в больницу, не пострадало, уточнили в региональном Минздраве. Поставка кислорода в больницу не прекращалась.
В резерве находятся 50 кислородных концентраторов для автономной работы в случае повреждения основного оборудования, добавили в ведомстве.
В коронавирусном отделении больницы имени Ничоги находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эвакуация из-за взрыва баллона не понадобилась.