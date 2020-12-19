После хлопка в хранилище кислородных баллонов в Астрахани начался пожар
В региональном МЧС сообщили, что на место происшествия было направлено подразделение по повышенному номеру вызова — 37 человек и 12 единиц техники. Эвакуация из зданий больницы не проводилась.
В астраханском Минздраве сообщили, что в рядом стоящем ковидном отделении находятся 150 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключено 11 из них.
«Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования», — сообщило ведомство.
Глава регионального Минздрава Алексей Спирин сообщил ТАСС, что взрыв произошел при замене баллона.
«По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи», — отметил министр.
Причины и обстоятельства ЧП уточняются.