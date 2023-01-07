Эксклюзив 07 января 2023, 15:55 Пострадавший на станции МЦК ребенок получил перелом челюсти и височной кости Источник «360»: перелом височной кости выявили у мальчика после ЧП на станции МЦК РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мальчик, пострадавший на станции «Окружная» МЦК, получил перелом челюсти и височной кости, сообщил источник «360». У ребенка также выявили колотые раны. Он находится в больнице.

ЧП на эскалаторе на станции МЦК произошло утром 3 января. Известно, что мальчик положил голову на руку, которую держал на поручне. Внезапно его начало затягивать под навесную конструкцию.

Реклама

В региональном МЧС «360» сообщили, что ребенка спасли специалисты подразделения ведомства. Пострадавшего передали медикам.

Реклама

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.