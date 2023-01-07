Происшествия 07 января 2023, 13:21 Ребенку зажало голову на эскалаторе на станции МЦК в Москве МЧС подтвердило спасение ребенка, зажатого на эскалаторе на станции МЦК в Москве РИА «Новости»

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Мальчик тяжело пострадал на выходе со станции МЦК Окружная в Москве. Ему зажало голову на эскалаторе, сообщил источник Telegram-канала Baza. По предварительным данным, ребенку 11 лет. Он был вместе с отцом.

Источник Baza уточнил, что ЧП произошло утром 3 января. Когда отец с ребенком стояли на эскалаторе, мальчик положил голову на руку, которую держал на поручне. После этого его внезапно начало затягивать под навесную конструкцию.

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На место вызвали врачей и спасателей. В региональном главке МЧС «360» подтвердили, что такой случай действительно был.

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«Сотрудники нашего подразделения помогли ему освободиться и передали медикам. По состоянию ничего не могу сказать», — сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

По информации Baza, школьника доставили в детскую больницу. Там его поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у ребенка многооскольчатый перелом, множественные ушибы мягкой ткани головы и лица, а также вывих нижней челюсти.