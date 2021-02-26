Многоэтажка в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, не была газифицирована. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Дом негазифицированный. Говорить о том, что это был чисто газ, у нас нет пока оснований», — заявил Синьков. Его процитировало «НТА Приволжье».

Начальник регионального МЧС рассказал, что на месте ЧП работают газовая служба, лаборатория ведомства, представители Росгвардии. Они должны выяснить причину случившегося. Источник ТАСС тем временем заявил, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.

Все произошло утром 26 февраля на цокольном этаже в доме № 3, корпус 2, на Мещерском бульваре. В итоге случившегося обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров. Известно о пострадавших мужчине и девушке. По предварительной информации, под завалами находятся два человека. На месте работают спасатели.

Жильцов дома временно эвакуировали в ближайшую школу. По факту случившегося открыто уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.