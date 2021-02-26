Девушка пострадала при взрыве газа в Нижнем Новгороде. Возбуждено дело

При взрыве бытового газа в Нижнем Новгороде пострадала одна девушка. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики», — говорится в сообщении.

В ведомстве отменили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по области. Следователи начнут детальный осмотр помещения после ликвидации огня.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.