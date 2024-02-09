Происшествия 09 февраля 2024, 09:01 Пострадавших при взрыве газопровода в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр в Перми Махонин: пострадавшим при взрыве газопровода в Куеде окажут материальную помощь

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Двух пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махони в своем Telegram-канале.

«Двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы имени Гринберга», — указал он.

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В город также перевезли двоих детей. Их жизням ничего не угрожает, но идти на поправку они будут под присмотром особых врачей. Еще одного пострадавшего оставили под наблюдением в больнице Куеды.

Глава региона уточнил, что пострадавшим окажут, в том числе, материальную помощь. Выплаты поступят из краевого резервного фонда. Людей после ЧП разместят в маневренном жилом фонде.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за накопившегося газа в Куединском районе. Когда рядом проезжал поезд, образовалась искра и вспыхнуло пламя. Грузовой железнодорожный состав загорелся. Также возгорание произошло в лесу. Пострадали пять человек.