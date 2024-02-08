08 февраля 2024, 21:45
Пять человек пострадали из-за взрыва газопровода в Пермском крае
Губернатор Махонин: в Куеде из-за взрыва газопровода пострадали пять человек
В результате взрыва газопровода в Пермском крае пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
После ЧП в Куеде загорелись несколько домов. На место случившегося прибыли экстренные службы.
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«Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», — написал Махонин.
Он поручил Министерству территориальной безопасности отправиться на место случившегося и оперативно доложить о ситуации. Губернатор пообещал информировать население по мере выяснения обстоятельств.
Очевидец сообщил «360», что в результате взрыва в Куеде загорелся грузовой железнодорожный состав. Пожар также вспыхнул в лесу. По данным свидетелей случившегося, загорелись три цистерны в железнодорожном составе, пламя перекинулось на жилой дом.
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