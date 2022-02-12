Пострадавших при пожаре в Орехово-Зуеве разместили на территории школы

Жители горящего дома в Орехово-Зуеве находятся на территории пункта временного размещения. Спасатели продолжают заниматься тушением пожара.

Жильцов горящего дома разместили на территории школы № 16. Сейчас работники экстренных служб уточняют списки проживающих в горящем здании. На данный момент эвакуировано уже 37 человек, из которых пятеро — дети. О пострадавших и погибших не сообщается.

Администрация городского округа также сообщила, что сотрудники полиции будут охранять дом ночью. Коллектив школы обеспечил жильцов горящего дома комфортными условиями. Им предоставили сухпайки. Кроме того, кухня учебного заведения уже готовит для пострадавших горячее питание.

О пожаре, который начался во второй половине дня 12 февраля, узнал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава области взял на личный контроль ситуацию с ЧП. Главе округа он поручил разместить эвакуированных жильцов и обеспечить их всем необходимым.

О возгорании кровли в жилом четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 34, в Орехово-Зуеве экстренным службам сообщили около 16:10. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Через час огонь распространился уже на площади 900 квадратных метров.