Пострадавших при крушении А-22 на Алтае подключили к ИВЛ

Двое пострадавших при крушении самолета «Аэропракт А-22» в Алтайском крае находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об их состоянии сообщили в региональном Минздраве, передал «Интерфакс».

Несмотря на то, что пострадавшие при жесткой посадке А-22 находится в крайне тяжелом состоянии, медики отмечают положительную динамику.

«Один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации», — сообщил представитель ведомства.

Легкомоторный самолет, выполнявший экскурсионный полет, жестко сел в Алтайском крае накануне днем. А-22 потерпел крушение в районе аэродрома вблизи села Старобелокуриха. На борту находились два человека: пилот и пассажир, их доставили в больницу Бийска. По факту жесткой посадки самолета завели дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Заслуженный летчик РФ Владимир Попов ранее в беседе с «360» назвал возможные причины падения самолета. Он не исключил, что к этому могла привести недисциплинированность пилота.