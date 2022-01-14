Подарок на день рождения привел к крушению самолета и травмам. Экскурсионные рейсы часто не контролируют

Недалеко от аэропорта на Алтае упал частный самолет с двумя пассажирами. Одному из них жена подарила полет в качестве презента на день рождения. Экскурсионные рейсы на малых воздушных судах часто остаются без всякого контроля.

В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Воздушное судно упало в одном километре от аэропорта в населенном пункте Старобелокуриха. На борту самолета находились собственник и пассажир.

Частным бортом управлял Сергей Журавлев, а пассажиром был Антон Нагорный. Оба выжили, но получили переломы, и их отвезли в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Третьим пассажиром могла быть жена Журавлева, но она осталась на земле.

После падения самолета Следственный комитет на Алтае завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Возможная причина падения самолета — ошибка пилотирования.

Опасное развлечение

Один из пассажиров самолета «Аэропакт А-22» получил экскурсионный полет в качестве подарка на день рождения от жены. Супруга решила сделать необычный презент на 34-летие мужа.

Полеты в качестве подарков и экскурсионные туры на воздушных судах — нередкое развлечение в России, но часто оно кончается крушениями. Например, в августе пассажирский вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Все пассажиры были туристами, они участвовали в экскурсионном туре из поселка Николаевка до Курильского озера и вулкана Ходутка. Основной версией крушения стала ошибка пилотирования судном. После этого случая авиакомпания, которой принадлежал вертолет, приостановила экскурсии на Камчатке.

Частые аварии могут натолкнуть на мысль о низкой квалификации пилотов или плохом техническом состоянии самолетов. Однако для эксплуатации судов и совершения полетов даже в частном порядке выдвигается масса строгих требований. Заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал «360», что пилот рухнувшего самолета должен был получить разрешение на использование воздушного пространства. И если ему выдали документ, то полет был полностью законным.

Второй важный фактор — наличие у собственника свидетельства пилота, летчика-любителя либо летчика линейной гражданской авиации. Пилот, кроме того, должен регулярно проходить медицинскую комиссию.

Попов отметил, что частные самолеты также нужно хотя бы раз в год приводить в центр технического обслуживания, а перед самым полетом судно должны подготовить специалисты. Эти требования касаются даже малых и любительских структур.

«Нужно разбираться, почему они упали. Скорее всего, были технические причины. Или у техники произошел отказ, и психологическое состояние пилота было такое, что он не справился с ним. Или же это было хулиганство, недисциплинированность при выполнении полета — он хотел показать что-то, к чему не был готов», — объяснил летчик.

Контроль за полетами

При этом Попов исключил незаконность этого полета, поскольку к эксплуатации самолетов приковано пристальное внимание. В то же время он предположил, что пилот мог взлететь без разрешения органов управления воздушного движения. В дальнейшем разбирательство правоохранительных органов покажет, что стало точной причиной аварии.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «360», что малая авиация зачастую остается без всякого контроля.

«Частные самолеты могут выполнять полеты без уведомлений. Я не уверен, что в данном случае за этим был контроль», — заметил специалист.

Не исключено, что диспетчеры не контролировали полет. По словам Романова, ниже воздушного пространства вся ответственность лежит на пилотах.