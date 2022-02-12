Потерпевшие при пожаре в Орехово-Зуеве получат материальную помощь

Люди, чьи квартиры сгорели при пожаре жилого дома в Орехово-Зуеве, смогут получить материальную помощь. Ее оформление начнется уже в воскресенье.

Согласно официальным данным, в доме зарегистрировано 75 человек. По факту в нем проживает 38, из них 15 — дети возрастом от года до 18 лет. Пять семей временно расселили в квартиры маневренного фонда. Остальных людей забрали их родственники.

Администрация округа организовала обеспечение одеждой, медикаментами и мебелью в предоставленные квартиры. Уже с завтрашнего дня потерпевшие при пожаре смогут оформить себе материальную помощь. Одиноким людям выплатят по 50 тысяч рублей, а семьям — по 30 тысяч на каждого.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Главе округа он поручил разместить эвакуированных жильцов и обеспечить их всем необходимым.