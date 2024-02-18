Происшествия 18 февраля 2024, 00:41 Пострадавшего от снегоуборочной машины школьника положили в больницу в Москве Kristin Schmidt/dpa / Global Look Press

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Ученик одной из московских школ получил травму ноги от ручной снегоуборочной машины. В учебном заведении проводят служебное расследование, об этом РИА «Новости» рассказал директор образовательного учреждения Павел Богодухов.

Ученик четвертого класса играл на школьном дворе в догонялки. Он упал в тот момент, когда радом проходил работник с ручной снегоуборочной машиной. ЧП произошло 15 февраля.

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«В результате школьник получил травму ноги, на место была вызвана скорая помощь, ребенок был доставлен в больницу», — рассказал Богодухов.

Директор признал, что школа несет ответственность за здоровье учеников. Проводится служебное расследование, виновных привлекут к ответственности, заявил Богодухов. Мальчик чувствует себя хорошо, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее источник «360» сообщил, что школьника «засосало в снегоуборочную машину». Прибывшие на место происшествия медики заключили, что мальчик получил рваную рану правой голени.