Пострадавшая в Орле дрессировщица объяснила нападение медведя ревностью

Беременная дрессировщица, которая пострадала при нападении медведя в цирке в Орле, заявила, что зверь мог атаковать ее из-за ревности. Сейчас, по ее словам, медведь уже ведет себя с ней, как будто ничего не произошло.

О своем состоянии дрессировщица рассказала в комментарии изданию «Подъем». По ее словам, у нее буквально две царапины и легкий ушиб ноги, с ребенком тоже все в порядке.

«С животным тоже все хорошо, с малышом тоже все в норме. Возможно, это была ревность в какой-то степени, так как я все-таки в положении», — пояснила она.

Тут же женщина оговорилась, что нюансов может быть много, поэтому случившееся они будут разбирать с более опытными сотрудниками.

«На данный момент медведь ведет себя так же, как обычно: мило обтирается об меня, ходит вокруг, как будто ничего и не было», — поделилась дрессировщица.

Пока животное отстранили от выступлений, но в будущем оно должно вернуться на сцену. Когда это произойдет точно, пока не ясно, добавила она.

Нападение во время выступления произошло 16 октября. Хищник неожиданно напал на девушку на арене и смог уронить ее на пол, зверя начали отгонять другие сотрудники цирка.