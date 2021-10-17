Медведь напал на беременную дрессировщицу в цирке в Орле

Медведь напал на дрессировщицу во время выступления в цирке в Орле. Видео атаки уже появилось в Сети.

На кадрах видно, что на арене в этот момент находилось несколько медведей и сотрудников цирка. Внезапно один из медведей набросился на женщину, она упала на пол, к ней на помощь бросились коллеги, которые начали отгонять хищника.

При этом между залом и ареной не было никакого ограждения, что напугало многих находившихся там зрителей, ведь если бы зверя не смогли остановить, он мог бы атаковать и их, сообщило издание «Орловский меридиан» со ссылкой на очевидцев ЧП.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая дрессировщица беременна, сейчас женщину доставили в больницу.

В прошлом году зоозащитники выступили против цирков и зоопарков в России. Предложение выдвинула руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина. С ее мнением тогда согласился первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов. По его мнению, цирки могут существовать без представлений с участием животных.

В конце мая шокирующее представление с изможденными лисами устроил цирк в Миассе. Зрители были настолько поражены увиденным, что пообещали обратиться в полицию. Лисы там не могли удержаться на задних лапах и падали во время номера.