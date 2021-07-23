Пострадавшая в горах КБР туристка рассказала, как группу спасали из ущелья после камнепада

Жительница Балашихи Екатерина Богданова, которая вместе с группой других туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии, сейчас находится в больнице в Нальчике. В беседе с «360» она рассказала подробности о случившемся.

По ее словам, вместе с группой они совершали горный туристический поход пятой категории сложности и почти в самом конце маршрута погодные условия серьезно ухудшились.

«Попав под камнепад, отошли в сторону, организовали временный лагерь. Потом два человека в связке ушли вниз по леднику чтобы организовать спутниковую связь и вызвать спасателей. А утром, примерно в шесть утра, по рации сообщили, что к нам подошла и пешая группа, и вылетел вертолет», — рассказала Богданова.

Она отдельно отметила, что вертолет мастерски смог приземлиться в этом месте так, что от его двери до палатки была всего пара метров. Потом тех, кто получил травмы, доставили в больницу Нальчика, остальных спустили к альпинистским ночевкам, откуда уже можно достаточно легко спуститься вниз.

«В больнице, может быть, потому что нас на вертолете привезли, обследовали четко и быстро», — добавила собеседница «360».

По словам Богдановой, ранее она уже ходила с этой группой в горные походы. Они успели побывать на Алтае, Тянь-Шане, в Приэльбрусье. Так что опыт у них, безусловно, был.

«Но иногда его бывает недостаточно. Думаю, выйдем еще. Будем внимательнее относиться к тому, что на голову падает», — пошутила она.