Попавших под камнепад в КБР назвали опытными туристами

Туристы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, опытные путешественники. Об этом «360» рассказали их родные.

Мать одного из членов группы, Владимира Рогова, сообщила, что в горы ее сын ходит каждый год. Вместе с ним путешествует его жена.

«Каждый год [выезжает в горы]. <…> На Эльбрус они несколько раз выезжали», — поделилась женщина. Собеседница добавила, что опытного Владимира в экстремальных путешествиях сопровождает жена.

Сестра москвича Сергея Козлова — одного из трех получивших травмы туристов — также подтвердила, что он постоянно ходит в горы. Накануне группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Их нашли и эвакуировали с места ЧП на вертолете сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели отряда «Лидер».

Во время камнепада никто не погиб. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Врачи диагностировали 28-летней туристке из Владимира зарытый перелом позвоночного отростка.