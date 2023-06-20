Происшествия 20 июня 2023, 21:47 Пострадавшая от удара дрона-камикадзе женщина умерла в Новой Каховке РИА «Новости»

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Женщина, пострадавшая от удара дрона-камикадзе, умерла в Новой Каховке в Херсонской области. Она получила несовместимые с жизнью травмы, из-за которых скончалась в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб городского округа.

«Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью», — привело агентство слова представителя штаба.

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ВСУ атаковали Новую Каховку во вторник, 20 июня, дронами-камикадзе. В результате ранения получили три мирных жителя. Пострадавшая 35-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии.

На днях стало известно о попытке высадиться в Новой Каховке десанта ВСУ. Перед ней украинские военные проделали артподготовку по левому берегу Днепра. В результате было выпушено больше 30 боеприпасов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал об ударе ВСУ по жилым домам в Днепрянах днем 15 июня. Жертвой тогда стал ребенок. Ему было полтора года.