Эксклюзив 09 марта 2023, 15:42 «Постоянно пьет». Жителя Смоленска задержали за стрельбу на улице Сосед рассказал о жителе Смоленска, которого задержали за стрельбу на улице

Читать 360tv в

Житель Смоленска открыл стрельбу из пистолета на улице Фрунзе. Мужчину задержали. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали «360» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Задержан мужчина 1983 года рождения в состоянии опьянения. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

Реклама

Соседи признались, что не слишком удивились произошедшему. Юрий, живущий неподалеку, сообщил каналу, что подобное «происходит раз в неделю», сосед постоянно пьет.

Реклама

Сегодня ранним утром стрельба также произошла в Нижневартовске. Там ситуация была более напряженной: мужчина забаррикадировался в квартире вместе с трехлетним сыном, требовал казни чиновников, разговора с главой СК России Александром Бастрыкиным и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, угрожал взорвать подъезд. Когда спасатели попытались взломать дверь, мужчина выстрелил с балкона. В итоге нападавшего убедили сдаться, ребенок не пострадал.