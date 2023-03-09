09 марта 2023, 15:42
«Постоянно пьет». Жителя Смоленска задержали за стрельбу на улице
Сосед рассказал о жителе Смоленска, которого задержали за стрельбу на улице
Житель Смоленска открыл стрельбу из пистолета на улице Фрунзе. Мужчину задержали. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали «360» в пресс-службе главного управления МВД по региону.
«Задержан мужчина 1983 года рождения в состоянии опьянения. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.
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Соседи признались, что не слишком удивились произошедшему. Юрий, живущий неподалеку, сообщил каналу, что подобное «происходит раз в неделю», сосед постоянно пьет.
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Сегодня ранним утром стрельба также произошла в Нижневартовске. Там ситуация была более напряженной: мужчина забаррикадировался в квартире вместе с трехлетним сыном, требовал казни чиновников, разговора с главой СК России Александром Бастрыкиным и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, угрожал взорвать подъезд. Когда спасатели попытались взломать дверь, мужчина выстрелил с балкона. В итоге нападавшего убедили сдаться, ребенок не пострадал.
Стрельба
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