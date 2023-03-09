Происшествия 09 марта 2023, 15:06 Требовал казни чиновников и угрожал взорвать подъезд. Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Нижневартовске Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Нижневартовске. Главное Телеканал «360»

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Житель Нижневартовска утром 9 марта взял своего трехлетнего сына в заложники и забаррикадировался в квартире. При попытке спасателей взломать дверь мужчина открыл огонь с балкона. Он угрожал покончить с собой и взорвать подъезд дома, требовал повесить нескольких чиновников на городской площади и настаивал на разговоре с главой СК Александром Бастрыкиным. «360» собрал все, что известно о случившемся.

Захватил ребенка и потребовал казни чиновников

Ранним утром 9 марта в полицию позвонила жительница дома по улице Северная, 50б, в Нижневартовске. Она рассказала, что ее муж (1978 года рождения) заперся в квартире с трехлетним ребенком и угрожает покончить с собой.

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На место выехали сотрудники МЧС. Когда они попытались вскрыть дверь, мужчина начал стрелять с балкона.

СМИ писали, что злоумышленник открыл огонь по людям, однако пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре опровергла эти слухи. В ведомстве уточнили, что мужчина стрелял в воздух. Позже в СК добавили, что он открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов.

На место оперативно приехали силовики: они оцепили многоэтажку и эвакуировали жителей домов 48а, 50а и 50б — людей разместили в здании школы. На крышу поднялись снайперы, а представители органов правопорядка начали переговоры с мужчиной.

К дому также прибыл глава города Дмитрий Кощенко.

Силовики постоянно следили за происходящим в квартире с помощью веб-камеры, рассказала уполномоченная по правам ребенка по ХМАО Людмила Низамова. Благодаря этому они знали, что ребенок не пострадал.

Вскоре мужчина выдвинул требования, записав голосовое сообщение для журналистов. Он заявил, что хранит пятилетний архив данных всех администрации городской думы и предупредил, что эта информация окажется в Сети, если его убьют снайперы.

Нападавший также попросил, чтобы ему позвонили председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — им он обещал передать важную информацию.

Кроме того, злоумышленник потребовал повесить на городской площади нескольких местных чиновников, которые «убили его девушку». Мужчина перечислил имена четверых, а затем добавил, что может назвать еще нескольких.

Соцсети

По данным Telegram-канала Mash, мужчина утверждал, что заминировал подъезд и держит рядом с собой детонатор. При этом он якобы принял 80 таблеток препарата для купирования тревоги и запил их алкоголем.

Что известно о нападавшем

Нападавшим оказался 44-летний местный житель Владимир Ш. По информации СМИ, в 2010 году он работал главным библиотекарем в бюджетном учреждении «Библиотечно-информационная система». Это косвенно подтвердил сам злоумышленник: в обращении к журналистам он сказал, что построил в городе новую библиотеку.

В 2013-м Широков возглавил региональный исполком и получил должность замсекретаря регионального отделения «Единой России». СМИ писали, что он был сотрудником администрации Нижневартовска, однако там это утверждение не подтвердили.

«Данный мужчина никогда не работал в администрации города Нижневартовска. По предварительной информации, он трудился в подведомственном администрации муниципальном учреждении. Оттуда он был уволен около недели назад», — рассказал ТАСС сотрудник администрации. Он не уточнил, где именно работал Широков и почему его уволили.

Телеканал «360»

По данным из открытых источников, последние годы Широков работал в отделе технического обслуживания и эксплуатации имущества муниципального учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». Мужчина продержался там до февраля 2023 года, пока его не уволили.

Как сообщил «ЧП Нижневартовск», Широкова убрали с должности за злоупотребление алкоголем.

Омбудсмен по региону Людмила Низамова рассказала ТАСС, что семья раньше не стояла на учете. Кроме трехлетнего мальчика, который был в квартире, у мужчины есть дочь школьного возраста. Оружие, из которого Широков открыл огонь, было оформлено на него официально.

Чем все закончилось

В результате переговоров силовики освободили взятого в заложники ребенка — он не пострадал. Вскоре задержали и самого нападавшего, его убедили сдаться.

«Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает, — отметили в СК.

В квартире во время обыска нашли патроны и два ружья.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Проверку проведет и прокуратура Югры.

Из «Единой России» Широкова исключили.

«Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключен из „Единой России“ в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в „Единой России“ и „ Молодой гвардии “ и с сегодняшнего дня не является членом партии», — заявили в пресс-службе.