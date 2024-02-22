Эксклюзив 22 февраля 2024, 06:14 Постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара в Отрадном Источник «360»: в Отрадном произошел пожар в здании гостиницы Пресс-служба МЧС

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На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании, где находится гостиница. Эвакуировали 100 человек, один пострадал, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали около четырех часов утра в Отрадное на Алтуфьевское шоссе, 2 корпус 1. Заявитель сообщил о пожаре на втором этаже 16-этажного здания, где находится гостиница. Приехавшие на место спасатели обнаружили густой черный дым.

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Открытое горение ликвидировали в 04:24 на площади трех квадратных метров. Очаг находился в апартаментах, которые не имели отношения к гостинице. Горели личные вещи и мебель. Хозяин покинул комнату до приезда экстренных служб.

Из здания эвакуировали 100 человек и провели тактическую вентиляцию. После осмотра скорая помощь увезла жильца апартаментов в больницу.

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