Постояльцам горевшего санатория в Ялте предложат альтернативу для отдыха

Отдыхающих из санатория «Ялта», где произошел пожар, расселят в ближайшие военные санаторно-курортные учреждения. Место возгорания осмотрит специальная комиссия Черноморского флота.

Постояльцам крымского санатория уже начали предоставлять места в аналогичных пансионатах, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Специалистам в составе флотской комиссии предстоит осмотреть поврежденную огнем крышу. Они же установят обстоятельства пожара.

Восстановлением военного санатория после завершения всех мероприятий займутся сотрудники военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Перед ними стоит задача подготовить «Ялту» к новому курортному сезону.

Пожар в санатории вспыхнул утром 7 октября и быстро распространился, охватив около тысячи квадратных метров площади. Предварительно установлено, что его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет. Здание самостоятельно покинули и постояльцы, и работники санатория — всего 370 человек.

В «Ялте» три спальных корпуса, расположенных на парковой территории. Одновременно они могут принять около 600 человек.