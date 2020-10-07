Пожарные ликвидировали открытое горение в санатории «Ялта»

Открытое горение в санатории в Ялте удалось ликвидировать. Сейчас пожарные проводят разбор и проливку конструкций.

«В 08:40 на пожаре в санатории „Ялта“ в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — рассказали представители пресс-службы регионального МЧС. Их слова приводит ТАСС.

Пожар начался в санатории рано утром 7 октября. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы уже в 06:15. Через восемь минут первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия. Площадь возгорания составляла уже порядка тысячи квадратных метров.

Огонь распространялся по деревянной обшивке между последним этажом санатория и крышей. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки. При пожаре никто не пострадал, все постояльцы и работники санатория — 370 человек — смогли выйти из здания самостоятельно.

Всего крымский санаторий «Ялта» включает в себя три спальных корпуса на парковой территории. В них могут одновременно отдыхать почти 600 человек.