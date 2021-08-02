Посольство подтвердило гибель трех россиян в аварии с автобусом в Анталье

Три россиянина погибли, пятеро получили ранения в ДТП на юге Турции. Об этом со ссылкой на генконсульство России в Анталье сообщил ТАСС.

Авария произошла недалеко от курортного города Манавгат. Туристы ехали в аэропорт Антальи. Водитель автобуса не справился с управлением, уточнил телеканал TRT.

Детей среди погибших россиян нет, рассказали РИА «Новости» в «Интуристе». Всего во время аварии в автобусе находились 22 туриста из РФ, в том числе девять несовершеннолетних.

Генконсульство России в Анталье добавило, что ранения у пострадавших россиян тяжелые. Для родственников пострадавших дипломаты открыли горячую линию.

Известно, что ехавший из Манавгата в аэропорт автобус на развязке D-400 протаранил ограждение и вылетел на встречную полосу. Транспортное средство перевернулось. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.