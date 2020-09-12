Посол России рассказал о кризисе в отношениях с США

Отношения между Россией и США находятся в глубоком кризисе. В ближайшее время особых улучшений ждать не стоит. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«На нынешнем этапе российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США», — заявил Антонов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что пока российская сторона не видит особого рвения американцев в вопросах улучшения отношений. Поэтому особенно важны культурные и спортивные связи двух стран.

Антонов также рассказал, что 11 сентября на территории российского диппредставительства приспустили флаг в память о погибших в ходе терактов, которые произошли 19 лет назад. Таким способом Россия показала, что с США страну объединяет не только хорошее, но и страшные моменты бед и катастроф. Антонов напомнил, что Путин одним из первых поддержал президента США Джорджа Буша — младшего и американский народ, когда боевики устроили теракты в 2001 году.

Посол России уверен, что в сфере противодействия терроризму также есть возможность наладить хорошие контакты с Америкой.

Ранее стало известно о проведении традиционной акции в день памяти жертв терактов 11 сентября. В Нью-Йорке на месте упавших башень-близнецов выпустили в небо два столба света.