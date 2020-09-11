Память погибших в теракте 11 сентября почтили двумя столбами света в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка почтили память погибших в теракте 11 сентября с помощью световых столбов. Они появились на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Фото и видео мемориальной церемонии выложили в соцсетях жители Нью-Йорка. Также снимок опубликовал голливудский актер Марк Уолберг.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кого потеряли 11 сентября, и всех первых неравнодушных, включая мирных жителей, которые рисковали своими жизнями, чтобы помочь согражданам. Попробуем вспомнить то чувство единения в нашей стране в это непростое время», — написал актер.

Самый страшный теракт в Нью-Йорке произошел 11 сентября 2001 года. Тогда в здания высотных башен-близнецов врезались два самолета из четырех, угнанных террористами. Еще два упали на западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне и около города Питтсбурга в Пенсильвании. В результате действий боевиков погибли почти три тысячи человек — граждане США и еще 91 государства, почти 350 пожарных, 60 полицейских, восемь медиков.