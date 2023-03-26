Эксклюзив 26 марта 2023, 17:11 Последствия взрыва в Тульской области попали на видео Видео «360»: в результате взрыва в Киреевске жилые дома получили повреждения

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Днем 26 марта в Киреевске прогремел взрыв. Два человека получили ранения, несколько жилых домов и хозяйственных построек оказались повреждены. Последствия ЧП попали на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На видео — большая воронка, образовавшаяся в результате взрыва. На месте происшествия работают представители МЧС, правоохранители и сотрудники других экстренных служб. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавших — по предварительной информации, осколочные ранения получили молодой человек и девушка.

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В одном из многоэтажных домов города оказались выбитыми стекла подъезда. На видео попали разрушения в частном доме — пострадала кровля. Повреждения получили рядом стоящие сараи, а также заборы.

«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление <…> Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии», — уточнили в пресс-службе комитета Тульской области по региональной безопасности.

По данным ЕДДС Киреевского района, взрыв прогремел в 15:19 в районе доме 29 на улице Дорожников. Власти создали рабочую группу по факту ЧП.