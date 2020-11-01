Появилось видео с места взрыва в гаражах в Мытищах

Взрыв случился в гаражах в подмосковных Мытищах. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На месте работают спасатели МЧС, приехали полицейские.

Сообщение об обрушении гаражных боксов поступило в 11:50, сообщили в пресс-службе МЧС Подмосковья. В результате разрушено пять гаражей: у трех строений обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены.

Возгорания нет. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели уже извлекли одного из них из-под обломков и передали медикам.