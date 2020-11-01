facebook_pixel
    01 ноября 2020, 12:51

    Появилось видео с места взрыва в гаражах в Мытищах

    Алена Макаренко

    Взрыв случился в гаражах в подмосковных Мытищах. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

    На месте работают спасатели МЧС, приехали полицейские.

    Сообщение об обрушении гаражных боксов поступило в 11:50, сообщили в пресс-службе МЧС Подмосковья. В результате разрушено пять гаражей: у трех строений обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены.

    Возгорания нет. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели уже извлекли одного из них из-под обломков и передали медикам.