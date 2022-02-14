Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Люберцах. Прямая трансляция

В Люберцах в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Обошлось без масштабных разрушений: известно только о выбитых стеклах и поврежденной двери. Пострадал один человек. «360» запустил трансляцию с места происшествия.

Газ взорвался вечером 14 февраля в доме на 1-м Панковском проезде. Из здания пришлось эвакуировать 12 человек. Пострадавшего отправили в больницу. Он получил ожоги 40% тела.

Люберецкая городская прокуратура уже начала проверку.