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    14 февраля 2022, 21:18

    Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Люберцах

    Прокуратура Московской области: один человек пострадал при взрыве газа в Люберцах

    Александра Ломейко, Евгения Бардонова

    Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Люберцах. Источник в экстренных службах пояснил «360», что разрушений и возгорания в здании нет. Прокуратура Московской области заявила о начатой проверке случившегося. Пострадал один человек.

    ЧП произошло в пятиэтажке на 1-м Панковском проезде, уточнили в региональном ведомстве. Взрывом выбило входную дверь и остекление квартиры. Предварительно известно об одном пострадавшем.

    Проверкой обстоятельств взрыва займется Люберецкая городская прокуратура. Ее сотрудники дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

    Люберецкая прокуратура также проконтролирует соблюдение прав жильцов. Контролировать проведение проверочных мероприятий будут в региональном ведомстве.

    В Тюмени несколько дней назад при взрыве газа в гараже пострадали пять человек. Крыша строения рухнула.