Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Люберцах

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Люберцах. Источник в экстренных службах пояснил «360», что разрушений и возгорания в здании нет. Прокуратура Московской области заявила о начатой проверке случившегося. Пострадал один человек.

ЧП произошло в пятиэтажке на 1-м Панковском проезде, уточнили в региональном ведомстве. Взрывом выбило входную дверь и остекление квартиры. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Проверкой обстоятельств взрыва займется Люберецкая городская прокуратура. Ее сотрудники дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Люберецкая прокуратура также проконтролирует соблюдение прав жильцов. Контролировать проведение проверочных мероприятий будут в региональном ведомстве.

В Тюмени несколько дней назад при взрыве газа в гараже пострадали пять человек. Крыша строения рухнула.