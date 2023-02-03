Происшествия 03 февраля 2023, 09:47 Последствия взрыва автомобиля в Энергодаре показали на видео Член ВГА Запорожской области Рогов показал последствия взрыва автомобиля в Энергодаре Соцсети

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Злоумышленники утром 3 февраля взорвали автомобиль на улице в Энергодаре, пострадали несколько близлежащих домов. Кадры последствий теракта в Telegram-канале показал член военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На кадрах видны многочисленные разрушения на фасадах и горящие автомобили. Прибывшие на место происшествия экстренные службы оперативно потушили распространившийся огонь.

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«Взрыв уничтожил автомобиль, припаркованный рядом со взорвавшейся машиной. Вплоть до девятого этажа вылетели окна в домах», — написал он.

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По словам Рогова, силовики оцепили место взрыва, также приехали саперные подразделения.

«Во избежание повторного взрыва специалисты проверяют наличие взрывчатых веществ», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее Рогов уточнил, что ЧП произошло в 5-м микрорайоне. Жертвой взрыва стал один мирный житель.