Последствия смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы сняли на видео

Тело погибшего мотоциклиста после столкновения с двумя машинами на Смоленско-Сенной площади в центре Москвы еще не увезли. Труп все еще находится под одной из пострадавших машин, сообщил «360» осведомленный источник. В нашем распоряжении оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, что мотоцикл получил сильные повреждения от удара. Стоящий неподалеку автомобиль особых вмятин не имеет. На месте продолжают работать сотрудники полиции.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, от полученных травм мотоциклист скончался. О состоянии остальных участников аварии в ведомстве не сообщили.