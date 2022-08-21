Смертельное столкновение мотоцикла с двумя легковушками в Москве попало на камеры
Столкновение мотоцикла и двух автомобилей на Смоленской площади попало на камеры
Мотоциклист и два автомобиля столкнулись на Смоленско-Сенной площади в Москве. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия.
На кадре видна одна из пострадавших машин, а также экипаж сотрудников ДПС.
В Telegram-канале столичного Департамента транспорта сообщили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне осуществляется по одной из пяти полос. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Судя по видео с камеры видеонаблюдения, которое опубликовало ведомство, мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Водитель машины потерял управление и спровоцировал еще одно столкновение.
В столичном главке МВД сообщили, что авария произошла около дома № 1 на Смоленской площади около 20:40. Мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.
«В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Информация по остальным участникам уточняется», — сообщили в ведомстве.
На месте в данный момент работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств.