Смертельное столкновение мотоцикла с двумя легковушками в Москве попало на камеры

Мотоциклист и два автомобиля столкнулись на Смоленско-Сенной площади в Москве. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия.

Источник фото: телеканал «360»

На кадре видна одна из пострадавших машин, а также экипаж сотрудников ДПС.



В Telegram-канале столичного Департамента транспорта сообщили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне осуществляется по одной из пяти полос. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Судя по видео с камеры видеонаблюдения, которое опубликовало ведомство, мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Водитель машины потерял управление и спровоцировал еще одно столкновение.



В столичном главке МВД сообщили, что авария произошла около дома № 1 на Смоленской площади около 20:40. Мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.



«В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Информация по остальным участникам уточняется», — сообщили в ведомстве.



На месте в данный момент работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств.