Последствия обрушения дома с детьми под Воронежем сняли на видео

Появилось видео с места гибели трех детей в селе Копанище Воронежской области. На мальчиков от восьми до 12 лет рухнула бетонная плита в недостроенном доме. На кадрах видно, что на завалах работают следователи.

Управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Вечером 3 июня двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребенок играли в недостроенном частном доме. На них рухнули бетонные перекрытия. Тела детей извлекли из-под завалов.

На место выезжали криминалисты и следователи СК, а также районный прокурор.

Помимо проведения судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетних, заявили в СК.

Обрушение произошло в доме № 28 по улице Свободы. Прокуратура взяла под контроль работу следователей.