Трое детей погибли под завалами дома в Воронежской области

Тела трех детей нашли под завалами строящегося дома в Лискинском районе Воронежской области. На них рухнула бетонная плита, сообщили в региональном главке МЧС. На месте находится районный прокурор, рассказали «360» в областной прокуратуре.

«Выясняются обстоятельства случившегося и все детали», — сообщил собеседник.

Он добавил, что областная прокуратура контролирует ход проверки.

Часть строящегося дома обрушилась в селе Копанище по адресу: улица Свободы, 29. В этот момент на стройке играли трое мальчиков в возрасте от семи до 12 лет. На них упала бетонная плита перекрытия.

Спасателям позвонили в 18:10. Для разбора завалов на место пригнали кран. Там работали сотрудники пожарно-спасательной части, спасатели-поисковики и бригады скорой медпомощи, уточнило издание РИА «Воронеж».