Последствия наезда такси на женщину с ребенком в Москве сняли на видео

Минимум три скорых приехали к месту ДТП на севере Москвы, где такси наехало на женщину с ребенком после столкновения с иномаркой. Видео происходящего на Валдайском проезде появилось в распоряжении «360».

Автомобиль такси в результате аварии получил серьезные повреждения — от удара у машины вскрылся капот, а по всему правому боку образовались вмятины. Досталось и черному BMW.

В ДТП пострадали ребенок 2014 года рождения, его мать и водитель такси. Мальчика госпитализировали с переломом бедра, рассказал «360» источник в экстренных службах. Его матери диагностировали закрытый перелом ключицы и ушибы, ее тоже отправили в больницу. Таксиста увезли на скорой с переломом ключицы.

Ранее Дептранс Москвы показал момент аварии. Ехавший прямо BMW врезался в совершавшее поворот такси. После этого машину снесло на тротуар, где шли женщина с ребенком.