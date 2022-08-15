Таксист наехал на женщину с ребенком после столкновения с ВМW на севере Москвы

Автомобиль такси столкнулся с иномаркой на севере Москвы. После этого машина наехала на женщину с ребенком. Сейчас пострадавших осматривают медики, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, авария произошла на Валдайском проезде. Белый автомобиль Kia Rio столкнулся с черным BMW. После этого таксист наехал на пешеходов — женщину и ребенка.

На фотографии с места ДТП видно, что машина такси стоит посреди тротуара. Рядом находятся скорые, пожарная машина и автомобиль сотрудников ДПС. Иномарка на снимок не попала.

Источник фото: телеканал «360»

Водителя иномарки уже осмотрели врачи. Он чувствует себя нормально. Состояние остальных пострадавших медики пока продолжают выяснять. Все причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.