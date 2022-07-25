Последствия ДТП с 5 погибшими в Башкортостане попали на видео

Микроавтобус Ford Transit и КамАЗ столкнулись на трассе в Башкортостане. Погибли пять человек. В распоряжении «360» появилось видео с места аварии.

Полиция узнала о ДТП в 11:00 (09:00 по московскому времени). Микроавтобус ехал из населенного пункта Языково в Уфу. На 1413-м километре он столкнулся с грузовиком, который стоял на крайней полосе в месте проведения дорожных работ.

В салоне Ford Transit было около 20 человек. Из них пятеро погибли, 10 обратились за помощью. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

На место аварии выехали специалисты, в том числе сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП и эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Полиция установит обстоятельства произошедшего.