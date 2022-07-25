ДТП в Башкортостане унесло жизни пятерых человек

ГИБДД по Башкортостану приступило к изучению обстоятельств крупного ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.

О столкновении микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа в дежурной части МВД узнали из звонка, который поступил примерно в 11:00 по местному времени.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

По предварительным данным, в салоне пассажирского транспорта было около 20 человек. Микроавтобус ехал по маршруту из населенного пункта Языково в Уфу. На 1413-м километре автодороги он столкнулся с автомобилем КамАЗ. Грузовик стоял на крайней полосе, на месте проведения дорожных работ.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В результате ДТП погибли пять человек. Еще 10 пострадавших обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.

Над расследованием аварии уже работает следственно-оперативная группа. Также к месту ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана.

Обстоятельства аварии пока уточняются.