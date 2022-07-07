Последствия ДТП на Большом Каменном мосту в Москве показали на видео

Оперативные службы работают на месте аварии на Большом Каменном мосту в Москве. Утром 7 июля погибли двое, один человек госпитализирован. Видео последствий ДТП показал телеканал «Звезда».

Около четырех часов утра на Большом Каменном мосту столкнулись два легковых автомобиля. Погибли двое — водитель и пассажир автомобиля Datsun. Мужчину за рулем Toyota госпитализировали. Момент аварии попал на видео.

По данным Telegram-канала «112», Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

На месте аварии работают МЧС, полиция, эвакуатор и городские службы. Проблем с проездом по Большому Каменному мосту у москвичей нет. ДПС организовала объезд по встречной полосе.