Легковушки столкнулись на Большом Каменном мосту в Москве

На Большом Каменном мосту в Москве рано утром, 7 июля, столкнулись два легковых автомобиля. Видео, на котором виден момент столкновения, опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На месте происшествия работают столичные оперативные службы. Движение автотранспорта затруднено, отмечается в сообщении. Сотрудники ДПС организовали объезд места столкновения автомобилей по встречной полосе.

По информации Telegram-канала «112», жертвами ДТП стали два человека — водитель и пассажир автомобиля Datsun. Водитель второго автомобиля — Toyota — госпитализирован.

В понедельник, 4 июля, в центре Москвы произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, при происшествии никто не пострадал. Авария произошла на Большой Грузинской улице. На дороге столкнулись три автомобиля: KIA, Mercedes и Ferrari.