31 мая 2023, 04:31
Взрыв прогремел на Афипском НПЗ на Кубани
Губернатор Кондратьев: пожар разгорелся на Афипском НПЗ на Кубани
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел взрыв. По предварительным данным, НПЗ атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
По данным губернатора, горит одна из установок по перегонке мазута на территории НПЗ.
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«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — написал глава региона.
На месте работают пожарные расчеты завода, МЧС и другие экстренные службы. Кондратьев сообщил, что удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Краснодар
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