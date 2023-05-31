Происшествия 31 мая 2023, 04:31 Взрыв прогремел на Афипском НПЗ на Кубани Губернатор Кондратьев: пожар разгорелся на Афипском НПЗ на Кубани Pixabay

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На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае прогремел взрыв. По предварительным данным, НПЗ атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По данным губернатора, горит одна из установок по перегонке мазута на территории НПЗ.

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«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — написал глава региона.

На месте работают пожарные расчеты завода, МЧС и другие экстренные службы. Кондратьев сообщил, что удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле.