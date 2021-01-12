После землетрясения на границе с Монголией в пяти районах Тувы объявили режим ЧС
В муниципальных образованиях республики организовали сбор оперативных групп пожарно-спасательных частей. Специалистам предстоит обследовать объекты, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главы Тувы.
«Объявлен режим ЧС. Глава поручил все тщательно обследовать в Кызыле и районах, ощутивших толчки», — подчеркнул собеседник агентства.
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на российско-монгольской границе в ночь на 12 января. Его эпицентр залегал под озером Хубсугул на глубине 10 километров. Сила толчков в этом районе была 8,7. До Тувы, уточнили в региональном МЧС, дошли незначительные афтершоки.
В Кызыле интенсивность толчков составила порядка 4,5. Жители Эрзина ощутили землетрясение магнитудой 4,8, в Сарыг-Сепе оно равнялось пяти, а в Кунгуртуге — порядка шести.
Ощутили отголоски монгольского землетрясения в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.