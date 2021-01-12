Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии

Все случилось в 0:32 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился под озером Хубсугул на глубине 10 километров. Озеро находится в 277 километрах от Ангарска Иркутской области и в 32 километрах от монгольского поселения Турт.

По данным МЧС, в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов. Разрушений и пострадавших на российской территории не было. При этом ведомство сообщило со ссылкой на сейсмологов, что сила толчков в эпицентре, неподалеку от Турта, составила 8,7 балла.

10 декабря 2020 года жители Иркутска ощутили два землетрясения. Утром были толчки силой 5-6 баллов, вечером — 4 балла. Центр землетрясений находился на Байкале в Бурятии. Сейсмическая активность там не редкость.

Под Новый год в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое привело к многочисленным разрушениям и стало причиной гибели пяти жителей, включая 12-летнего ребенка.