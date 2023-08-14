Эксклюзив 14 августа 2023, 17:19 После взрыва в Сергиевом Посаде замена остекления потребовалась в 96 домах Фонд капремонта: в 96 домах в Сергиевом Посаде потребовалась замена стекол РИА «Новости»

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Работы по замене остекления выполнили уже в 19 квартирах семи многоквартирных домов и трех местах общего пользования в двух МКД. Об этом «360» сообщили в Фонде капитального ремонта Московской области.

На стадии монтажа, по последним данным, работы в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и подъезда в одном МКД.

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В общей сложности работы потребуется провести в 96 домах, уточнили в Фонде капремонта.

Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. В результате пострадали более 80 человек. Одна женщина — сотрудница Загорского оптико-механического завода — скончалась в больнице. Администрация округа взяла на себя организацию похорон погибшей женщины.

В настоящее время в Сергиево-Посадской больнице остаются семь человек, пострадавших при взрыве. По данным врачей, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.