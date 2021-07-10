После опрокидывания катера с пассажирами в Петербурге завели дело

Уголовное дело возбуждено после инцидента с пассажирским маломерным судном в Дудергофском канале Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Следственного комитета (СК) России на транспорте.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, днем, 10 июля, маломерное судно вышло из яхт-клуба «Балтиец». На нем находились девять человек, трое из которых — дети. Судно принадлежит мужчине 1959 года рождения.

При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в берег набережной, где располагалось металлическое заграждение. В результате столкновения все находившиеся на борту люди оказались в воде. У всех зафиксированы травмы и переломы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Взрослые, по предварительным данным, находились на судне в нетрезвом состоянии. Один из мужчин находится в состоянии клинической смерти, отмечено в сообщении пресс-службы СК России на транспорте.

Ранее СМИ сообщали, что лодка влетела в опору моста имени Кадырова. Тогда уточнялось, что пострадали восемь человек. В МЧС также подчеркивали, что все взрослые пассажиры лодки были в нетрезвом состоянии.