Трое детей и пятеро взрослых пострадали на набережной Дудергофского канала. Моторная лодка, в которой ехала компания, влетела в опору моста Кадырова. От удара транспорт перевернулся, сообщила «Фонтанка».

В ГУ МЧС подтвердили, что очевидцы сообщили спасателям о ЧП. По их словам, трое людей выпали из лодки, при этом все взрослые были в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место спасатели и медики скорой показали помощь пострадавшим.

По данным Telegram-канала Mash, серьезные травмы получили два человека. Телеканал 78.ru сообщил, что в больницу были доставлены женщина, которая получила перелом ребер, и ребенок.

Спасатели призвали горожан соблюдать осторожность во время отдыха на воде. По данным МЧС, с начала пляжного сезона в городе утонул 21 человек, в том числе один ребенок. Были спасены шесть человек, 210 людям оказали помощь.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жаркая погода не оставит регион, поэтому в ведомстве напомнили, что купаться можно только в трезвом виде, в воде стоит проводить не больше 10-15 минут, исключать грубые игры, выбирать только знакомые места, где разрешено купание. Отдельное внимание обратили на запрет катания на катерах и гидроциклах в зоне пляжей.