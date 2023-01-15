Спецоперация 15 января 2023, 08:20 Здание хирургического корпуса больницы пострадало при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадало здание корпуса больницы мэр города Иван Приходько / Telegram

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В результате ночного обстрела Горловки со стороны ВСУ было зафиксировано прямое попадание в дом и квартиру, также пострадал корпус городской больницы. О последствиях удара рассказал в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

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ВСУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки. Оказалась разрушена котельная № 113, в переулке Техническом произошло попадание в дом и перебило газопровод, на проспекте Ленина — попадание в квартиру и поврежден автомобиль. У центрального входа в хирургический корпус городской больницы № 2 повредило остекление.

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По данным Приходько, информация о последствиях обстрела все еще поступает.

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Судя по сведениям, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, украинские боевики вначале, в 23:55, ударили по Никитовскому району Горловки, выпустив три снаряда «натовского» калибра (155 миллиметров). А в 03:00 еще четыре снаряда обрушили на Центрально-Городской район.