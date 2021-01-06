После обрушения в шахтах на Камчатке начались проверки

Пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Свои проверки уже начали сотрудники СК и прокуратуры.

«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения. По предварительной информации оперативных служб, под завалами оказались пять человек», — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что трое шахтеров смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Пока не известна судьба еще двух мужчин. Прокуроры намерены проверить, выполнялся ли на предприятии закон об охране труда. Также проверку начало региональное следственное управление СК.

«В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе с учетом отдаленности месторождения, решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия», — привело сообщение РИА «Новости».

Обрушение в шахтах произошло днем 6 января (ночью по московскому времени). Пока о причинах ЧП ничего не известно. На месте продолжается разбор завалов. Врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко отметил, что спасатели готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.